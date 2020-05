«Rimanere a Padova durante il lock down mi ha salvato la vita»: la disavventura dell'imprenditore Totaro

"Credo che quello che è successo sia un segno che probabilmente devo trasferirmi direttamente a Padova. Certamente una delle prime cose che farò quando torno in quella che ormai considero la mia città, sarà portare una candela al Santo».. A dirlo da Milano l'imprenditore Ivan Totaro, fondatore della catena di locali Hamerica's che proprio a Padova ha inaugurato questo mese il primo nuovo locale della fase due, il secondo in città per la catena di hamburgherie che conta otto punti vendita a Milano.

Pericolo scampato

E proprio nel capoluogo lombardo, dove Ivan Totaro è nato e cresciuto professionalmente, ha trovato una sorpresa da brividi. «Quando sono entrato nel mio appartamento ho capito che aver passato il lock down a Padova mi ha salvato la vita - spiega Totaro - perchè buona parte del soffitto era crollato, fortunatamente in mia assenza, in pezzi da diversi chili l'uno. Se io e mia moglie fossimo stati in casa probabilmente ci avremmo rimesso la vita. Fortunatamente eravamo a Padova. Rifletterò molto seriamente su questa coincidenza».