Ritrovate vicino all'Ostiglia cinque biciclette rubate del valore di oltre 5mila euro

Erano nascoste all'interno dalla fitta vegetazione in un terreno a lato dell’Ostiglia, non lontano dalla stazione dei treni di Camposampiero. Sono cinque biciclette trovate sabato scorso dalla polizia locale, risultate poi rubate. Una pattuglia di agenti in moto era intervenuta poiché gli operai che si occupano della manutenzione e della pulizia della ciclovia avevano notato la presenza di alcuni rifiuti nell'area. Gli agenti hanno trovato all'interno della fitta vegetazione prima un bivacco, poi hanno notato segni a terra del passaggio di qualcuno e, poche di metri più oltre, dei rami posti come per nascondere qualcosa. I poliziotti hanno quindi ispezionato l'intera area rinvenendo complessivamente 5 biciclette, tutte mountainbike e apparentemente di valore e comunque in buono stato di conservazione.

Valore di 5mila euro

«Visto che i cinque mezzi erano in buono stato e di un certo valore, gli agenti le hanno portate presso il comando per ulteriori accertamenti», spiega il comandante Antonio Paolocci «E' stato quindi possibile risalire tramite le marche ed i modelli (Trek e Olympia) ad alcune biciclette rubate nei giorni precedenti a Camposampiero, sia esaminando le denunce presentate dai Carabinieri, sia grazie ad alcuni post sui gruppi locali di Facebook dove alcuni dei proprietari avevano pubblicato le foto delle loro biciclette rubate». Le bici, per un valore totale di quasi 5mila euro, risultavano rubate da alcuni garage la notte prima del ritrovamento, tra venerdì e sabato. La tecnica utilizzata dalla banda di rapinatori in tutti i casi è stata sempre la stessa: con l’aiuto di un piccolo tronchesino riuscivano a praticare un piccolo taglio nelle lamiere dei garage attraverso il quale aprire la serratura, per poi, una volta visionato al loro interno facendo leva sulle feritoie presenti per il ricircolo dell’aria, selezionare solo quelli dove era contenuta merce di valore. Diversi garage sono stati così forzati in una sole notte, in più quartieri residenziali di Camposampiero.

Restituite

Gli agenti, oltre alle cinque biciclette, hanno recuperato anche alcuni zaini e borse contenenti abbigliamento sportivo, nonché alcune paia di scarpe da ginnastica di noti marchi. Tutta la merce è a disposizione presso il Comando per gli eventuali aventi diritto. Anche gli arnesi da scasso presumibilmente utilizzati per aprire i garage sono stati recuperati. Tra la domenica ed il lunedì le 5 biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari, i quali piacevolmente sorpresi, hanno ringraziato gli agenti per la brillante operazione e la riconsegna dei propri mezzi. Mai avrebbero pensato di poterli riavere dopo neanche un giorno dal furto. Qualcuno di loro stava già acquistando una nuova bicicletta per sostituire quella rubata.