Coronavirus: tasse comunali rinviate per tutte le attività di Cadoneghe

Il Comune di Cadoneghe introdurrà una moratoria su tutte le imposte comunali per le imprese artigiane, le industrie, i pubblici esercizi e le attività commerciali di Cadoneghe, colpite in questi giorni da un drastico calo di fatturato a causa dell'emergenza Coronavirus. Il provvedimento, in queste ore allo studio degli uffici, sarà formalizzato nella seduta di giunta di mercoledì, e vedrà la sospensione e il rinvio al 30 giugno 2020 di tutte le scadenze fiscali di competenza del comune: imu, imposta sulla pubblicità e occupazione del suolo pubblico.

Respiro a chi non gudagna

«Abbiamo inoltre chiesto a Etra – annuncia il sindaco Marco Schiesaro – di rinviare a dopo l'estate il pagamento della tariffa annuale di asporto rifiuti per tutte le aziende di Cadoneghe. Si tratta di un'iniziativa suggeritaci dal deputato padovano Massimo Bitonci, già sottosegretario all'Economia e Finanze, di cui condividiamo la preoccupazione per le gravi difficoltà subite dalle nostre imprese in questo momento di emergenza nazionale. Parlo ogni giorno con decine di artigiani, baristi e piccoli commercianti: la sopravvivenza delle loro attività in molti casi è legata a un flusso di cassa che nelle ultime settimane si è pericolosamente assottigliato, a causa della psicosi creata dal Coronavirus. Esprimere una generica vicinanza non basta più: occorrono fatti concreti. Questo provvedimento darà un po' di respiro a chi al momento non sta guadagnando, e non può quindi permettersi di pagare le tasse con l'usuale puntualità. E' un segnale a nostro avviso importante, ma per far fronte compiutamente all'attuale emergenza economica ci aspettiamo un intervento del governo nazionale, che ha il dovere di predisporre misure adeguate a sostegno delle nostre attività».