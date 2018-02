Il recupero di piazza De Gasperi e la soddisfazione dei residenti

La vera notizia è che un gruppo di cittadini si è recato venerdì mattina in comune, di propria spontanea volontà, per ringraziare sindaco e assessori per quanto stanno facendo in piazza De Gasperi. Un fuori programma molto apprezzato sia dal primo cittadino Giordani che dai suoi collaboatori. Cosa sta succedendo di così importante in quella zona? A spiegarlo gli assessori Nalin e Micalizzi.

Il recupero della piazza

L'assessore Marta Nalin con una nota fa conoscere qual'è il piano di lavoro rispetto al recupero di piazza De Gasperi: "L’abbattimento delle palazzine ex avis e una modifica della viabilità sono elementi di un progetto più ampio per la rigenerazione di piazza De Gasperi, frutto di un, frutto di un lavoro svolto in collaborazione con i residenti e le attività commerciali della zona. Le idee sono molte e diverse e pensiamo possano cambiare profondamente il volto della piazza. Un processo di riqualificazione che nasce dal basso, in atto anche in altre aree della città, che come amministrazione sosteniamo con convinzione e che auspichiamo possa coinvolgere sempre più cittadini"

L'abbattimento palazzina come primo passo

Raggiunto telefonicamente, l'assessore Micalizzi conferma ciò che ha detto la sua colega e ci illustra come cambierà, anche dal punto di vista della viabilità, la zona: "Abbattere la palazzina è stato solo un primo passo. Con i residenti stiamo studiando un progetto per dare un volto nuovo alla zona. Ci sarà lo spazio per i plateatici per i due ristoranti e organizzeremo anche una aiuola non solo come forma di arredo urbano per abbellire la piazza ma anche perché vogliamo portare sempre più verde in città".

Come sarà la nuova viabilità

"Sperimentiamo un provvedimento che ci è stato chiesto dai residenti, aprire la viabilità solo in parte, non in tutta la piazza. Quindi la parte che da viale codalunga entra in piazza de gasperi vedrà invertito il senso di marcia. Tutte queste iniziative fino alla riqualificazione piazzetta ex Avis sta facendo ripartire anche il mercato degli immobili. Siamo in contatto con gli amministratori condominiali e con loro concordiamo gli interventi e quindi anche per nuovi investitori e nuovi acquirenti la zona è diventata di interesse. Gallerie d’arte, nuovi negozi e ristoranti sono in procinto di aprire. Piccole misure che danno linfa a una nuova rinascita. Lavoriamo in questa direzione".

.