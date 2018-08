Risarcimenti danni per maltempo: 205 le richieste da parte di privati cittadini

Questo il quadro aggiornato relativo alle richieste giunte al Settore Sicurezza Salute e Prevenzione per il risarcimento dei danni dovuto al maltempo del 21 e 22 luglio. La scadenza per la consegna delle domande era prevista per il 25 agosto 2018.

Danni

I danni diretti subiti dal Comune di Padova ammontano a circa 5 milioni di euro, di cui 2,8 milioni per il verde (1,5 milioni di danni al patrimonio arboreocittadino). Per quanto riguarda i privati, le richieste di risarcimento pervenute sono state 205 per un corrispettivo di circa due milioni di euro, mentre per le attività produttive circa trenta richieste per un corrispettivo di 150 mila euro.