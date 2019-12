Paura alle Terme, bambina di 3 anni fa il bagno in hotel e rischia di annegare: ricoverata

Si è sfiorata la tragedia nel pomeriggio di Santo Stefano all'Hotel Helvetia di via Marzia ad Abano Terme dove una bambina di 3 anni e mezzo è quasi annegata mentre faceva il bagno in una piscina.

L'intervento

Stando alle prime informazioni verso le 17 la piccola era con i genitori a bordo vasca quando è scivolata e ha bevuto dell'acqua, andando a fondo. Immediati i soccorsi da parte del personale della struttura che le ha praticato le manovre salvavita: poco dopo sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato la piccola in pronto soccorso a Padova. Si tratterebbe di una bambina di origini albanesi che vive con i genitori nel Lazio e che è nel padovano per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme a una comitiva di amici. La bambina è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova dov'è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni sembrano comuque migliorate e già in serata potrebbe essere dichiarata fuori pericolo.