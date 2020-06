Corteo del Pedro non autorizzato: scatteranno multe e denunce ai partecipanti

Rischiano sanzioni e denunce i partecipanti al corteo non autorizzato di sabato che hanno sfilato dalla fine di corso Milano fino a piazza delle Erbe. Quella che doveva essere una manifestazione statica, con il sì della Questura al sit-in in zona Prandina, si è trasformato in un serpentone fino al centro al grido di "I can't breathe" (non riesco a respirare), le ultime parole di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia negli stati Uniti.

La questura

«Verranno presi provvedimenti anche se è andato tutto bene e non ci sono stati scontri. Il corteo era pacifico, i manifestanti sono stati fatti procedere perchè in piazza del Santo c'era Casa Pound e non potevamo rischiare ci fossero contatti e scontri», ha assicurato ai giornali locali il questore Isabella Fusiello che poi spiega: «L'ordine pubblico è difficile da gestire ma è stata adottata la soluzione migliore per evitare contatti o o incidenti. Era un corteo piccolo, la nostra preoccupazione era che alla spicciolata i due gruppi si avvicinassero. Per le violazioni riscontrate verranno presi provvedimenti». Oltre alle denunce per il corteo non autorizzato i partecipanti rischiano eventuali sanzioni per gli assembramenti dato che sono ancora in vigore le norme anti covid del Dpcm.

In piazza

A scendere in piazza sono stata diverse realtà della città tra quali appartenenti al Pedro, al Quadrato Meticcio, Adl Cobas e San Precario: chi aveva richiesto l'autorizzazione per sfilare aveva ottenuto la possibilità di fare un presidio statico all'ingresso tra la Prandina e Corso Milano dove era in programma la realizzazione di un murales dedicato a Floyd. Verso le 17 il gruppo di circa 500 persone è arrivato in centro con cartelli e slogan. Non ci sono stati scontri.