Rischia di farsi investire dal treno a causa della musica nelle cuffiette: tragedia sfiorata

Una disattenzione che poteva trasformarsi in tragedia: un diciottenne ha rischiato di farsi investire da un treno a Rubano.

LA DINAMICA

È successo in mattinata, all'altezza di via Mazzini: il neo-maggiorenne, residente nella provincia di Vicenza, si stava recando a piedi in visita alla nonna, domiciliata nel comune padovano. E un'imprudenza rischiava di essergli fatale: il ragazzo, infatti, stava camminando lungo la linea ferroviaria quando un treno in transito lo ha sfiorato, rischiando di investirlo. Il tutto col giovane ignaro, in quanto indossava delle cuffiette auricolari che sparavano musica a tutto volume.