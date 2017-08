Rischio licenziamento per i dipendenti dell'Itel-Limena: sessanta le lettere già partite

Rischiano il licenziamo una sessantina di dipendenti dell’Itel Limena, che fa parte del consorzio triveneto energia che è attivo nel settore degli appalti per l’energia gestiti da Enel. La lettera è arrivata a 50 impiegati a Padova e a una decina di Venezia.

PERDITA APPALTO. Le problematiche sono iniziate quando ad aprile è stato perso l’appalto con Enel che rappresenta il 100% del fatturato dell’azienda. Psc spa che ha preso l’appalto si è offerta di assumere tutti i lavoratori ma senza l’articolo 18, i lavoratori dovrebbero quindi licenziarsi dall’azienda di Limena e venire riassunti in Psc. Già da una settimana i dipendenti sono in sciopero e in stato di agitazione

I SINDACATI. Gianluca Badoer, della segreteria Fiom Cgil di Padova, spiega:“Ci siamo schierati contro un modo di agire che è grave e vessatorio: da una parte Itel fa ricorso contro Psc, dall'altra trova un accordo per vendere proprio al Psc i suoi mezzi, affittare il capannone di Limena e spingere i lavoratori a firmare contratti individuali senza articolo 18 e con riduzioni salariali significative. Continueremo lo sciopero e ci muoveremo per vie legali così da denunciare tutte le irregolarità che in questi mesi ci siamo trovati a dovere constatare in un cambio di appalto che rischia di mettere in ginocchio oltre 300 famiglie”.