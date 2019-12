Sale sul tetto dell'istituto Ruzza per scappare a un controllo: uomo minaccia di uccidersi

Per evitare un controllo e sfuggire ai carabinieri un uomo straniero si è barricato all'interno dell'istituto Ruzza nella succursale di via Cardinal Callegari all'Arcella, minacciando di buttarsi sotto e lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i militari, i vigili del fuoco ed ha lavorato anche un mediatore. La faccenda si è fortunatamente risolta verso le 8.40 quando lo straniero, probabilmente tunisino è sceso.

Paura tra gli studenti

Il tutto sarebbe nato verso le 6, 30: a spingere l'uomo a compiere il giesto sarebbe stata una lite davanti alla scuola fra due persone. Gli schiamazzi hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Durante il tentativo di pacificare gli animi da parte dei carabinieri la persona avrebbe perso la pazienza, sarebbe scappata dentro la scuola, salendo fino all'ultimo piano. Fino alle 8.30 le forze dell'ordine hano lavorato per riportale la situazione alla normalità. Tutto per fortuna si è concluso per il meglio verso le 8.40 quando il nord-africano è sceso ed è stato portato in caserma per accertamenti. Ancora sconosciute le ragioni del gesto.