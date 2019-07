Risolta la perdita d'acqua in via Montà

Il guasto idraulico avvenuto in via Montà attorno a mezzogiorno di sabato 20 luglio è stato riparato verso le 15, con contestuale ripresa dell'erogazione del normale servizio idrico alla ventina di famiglie. Anche la strada è stata già riasfaltata.

Rottura

Alle 10 di sabato 20 luglio, infatti, su una condotta da 200 mm che distribuisce l'acqua alla zona di via Montà c'è stato un guasto. La causa, probabilmente, una nuova giuntura a un tubo nuovo finito di posare venerdì 19 luglio ha provocato una differenza di tensione della parte di condotta vecchia a valle, che ha ceduto, circa a 15 metri. Da Aps fanno sapere: «Stiamo lavorando e contiamo di risolvere il problema entro oggi pomeriggio. Stimiamo che possano non avere l'acqua (o acqua con pressione più bassa) una ventina di famiglie lungo via Montà».“