Rissa coi cocci di bottiglia nella notte all'African Image: un arresto e tre denunciati

Notte di paura in via Bernina, dove una rissa ha coinvolto almeno cinque persone, di cui tre sono finite in ospedale con ferite da cocci di bottiglia. Sul posto è intervenuta la polizia con tre volanti, il locale è stato posto sotto sequestro per i rilievi del caso.

ARRESTATO UN NIGERIANO.

Attorno all’1.35 al Locale African Image è scoppiato il caos. Per motivi in via di accertamento è iniziata una rissa che ha coinvolto almeno cinque persone. In tre sono finiti al pronto soccorso con ferite risultate guaribili in 40, 30 e 15 giorni. Tutti e tre sono stati denunciati, arrestato un quarto nigeriano, A.S., di 21 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e rissa. Il ragazzo ha approfittato della zuffa per rubare due telefoni cellulari e 350 euro al titolare che era in cucina. Il locale è stato parzialmente distrutto, con tracce di sangue un po’ ovunque. I tre per colpirsi hanno usato i cocci delle bottiglie.