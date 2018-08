Rissa notturna in pieno centro a Padova: uomo soccorso e ricoverato, è caccia all'aggressore

Botte da orbi. Rissa notturna in pieno centro a Padova: ad aver la peggio è un 35enne algerino, ricoverato con un trauma cranico e un occhio tumefatto.

La rissa

È successo nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 agosto alle ore 4.30 circa, in piazza Duomo: le volanti della polizia sono state allertate dai sanitari del 118, accorsi sul posto per soccorrere il nordafricano (irregolare e con precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale), rimasto a terra con un occhio tumefatto dopo una rissa. Portato all'ospedale Sant'Antonio, al 35enne è stato riscontrato anche un trauma cranico: le indagini per risalire all'aggressore sono in corso, mentre l'algerino deve ancora essere interrogato.