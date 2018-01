Minorenne affronta con una mazza da baseball un gruppo di extracomunitari: denunciato

Gli schiamazzi, i danni, la rissa e infine la denuncia: serata a dir poco movimentata in pieno centro a Monselice.

I FATTI

Tutto ha inizio in via Matteo Carboni, nel centro della città murata: nei pressi del bar “Corallo” viene segnalata la presenza di gruppo composto da esagitati extracomunitari, che si fanno notare per urla e schiamazzi. La situazione degenera quando ad un'automobile in transito, occupata da una coppia di coniugi e dal figlio sedicenne, viene sfondato il lunotto posteriore a causa del lancio di una bottiglia: a quel punto il minorenne, immaginando che il colpevole fosse uno degli extracomunitari, è sceso dal veicolo impugnando una mazza da baseball e ha affrontato il gruppetto. Ad avere la peggio è stato un marocchino di 30 anni, a cui il giovane ha fratturato la mandibola durante la rissa, mandandolo così in ospedale con una prognosi di 30 giorni. All'arrivo di tre macchine dei Carabinieri e dell'ambulanza è stata rintracciata la famiglia e denunciato il minore per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.