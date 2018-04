Violenta rissa in centro nel pomeriggio di Pasquetta: due feriti finiscono in ospedale

Due nordafricani sono stati protagonisti di un violento litigio nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta poco distante da Prato della Valle. Entrambi gli uomini sono rimasti feriti nella colluttazione, terminata solo con l'arrivo delle forze dell'ordine.

La rissa

La chiamata ai carabinieri del comando provinciale è arrivata attorno alle 16, per segnalare una rissa in corso in via Carducci. Arrivati sul posto i militari hanno trovato solo due persone di origine straniera, sanguinanti. Si tratta di un 22enne marocchino regolare in Italia e di un 23enne tunisino che è invece risultato clandestino e gravato da diversi precedenti penali.

I soccorsi

Entrambi presentavano alcune ferite da coltello alle gambe, tanto che i carabinieri li hanno affidati alle cure dei sanitari chiamati a intervenire. I litiganti sono stati accompagnati al pronto soccorso cittadino, dove sono stati trattenuti per le medicazioni necessarie. Dopo aver sedato il litigio i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per rissa i due stranieri e stanno indagando per identificare gli altri partecipanti alla rissa, scappati prima del loro intervento.