Scoppia la rissa in Arcella, parapiglia nel locale poi con il furgone sfondano la vetrata

Poco dopo la mezzanotte di venerdì, un gruppo di nomadi ubriachi era all'interno del Gasoline di via Fornace Morandi a Padova quando uno di loro ha chiesto al titolare del locale di avere altra birra. Al rifiuto, l'uomo si è scagliato contro un altro cliente del bar. Da lì è scattata una rissa davanti al bancone. I nomadi sono poi fuggiti e, una volta arrivati in parcheggio, hanno recuperato i propri mezzi. Saliti su di un furgone e un camper e hanno infranto la vetrina. Sul posto è intervenuta la polizia che è ora sulle tracce degli aggressori.

LA TESTIMONIANZA.

Un giovane, presente alla rissa, racconta: "C'erano quattro o cinque nomadi che bevevano molto, uno era particolarmente ubriaco e metteva le mani addosso alle persone a caso. Qualcuno ha portato pazienza, cercando di tranquillizzarlo, ma ad un certo punto se l'è presa con la persona sbagliata. Ha trovato infatti un ragazzo che lo ha spinto via ed è finita lì. E' scattata la rissa proprio al bancone del Gasoline. Poi questi cinque sono riusciti ad uscire dal locale, ma si sono resi conto che avevano contro trutti gli avventori del Gasoline. Così hanno avuto la brillante idea di prendere un Ducato e sfondare la vetrina d'ingresso del Gasoline. Mentre c'era la gente davanti. Nessuno si è fatto male violentemente, per fortuna, anche se qualcuno si è fatto medicare. Da quando hanno sfondato la vetrina, la gente ha iniziato a tirargli dietro di tutto: sedie, bicchieri, ecc. Le forze dell'ordine sono arrivate subito, dopo qualche minuto. Scene che vedi in televisione e pensi - guarda sti quattro porsei - eppure è successo anche qua. Robe da matti".

Il video della rissa inviatoci da un lettore