Rissa tra stranieri per una parola di troppo a una donna: picchiati e derubati due giovani moldavi

Una parola di troppo tra un gruppo di nordafricani e una giovane moldava ha scatenato la reazione del fidanzato e di un amico. Risultato? Una rissa in piena notte in via Madonna della Salute a Mortise con tanto di furto. Protagonista una donna di 26 anni che è stata importunata da un gruppo di stranieri mentre camminava.

La rissa

La ragazza ha subito telefonato al compagno, anche lui di 26 anni che insieme a un amico di 22 anni, ha provato a vendicare la donna. Risultato? I due hanno avuto una pesante discussione con il gruppo di nordafricani, degenerata in una rissa con tanto di bottigliate, calci e pugni. Ad avere la peggio proprio i due giovani moldavi, finiti in ospedale per accertamenti dovuti ai colpi subiti al volto. Ai due sono stati anche rubati un gibbotto e una collana d'oro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Prato della Valle che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e iniziato le ricerche dei nordafricani che nel frattempo avevano fatto perdere le loro tracce.