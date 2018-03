Rissa tra migranti a Noventa Padovana: due ghanesi portati in caserma, espulsioni in vista

Una convivenza forzata. L'alcool. Le offese. E si arriva alle mani: tensione nel primo pomeriggio all'hotel Paradiso di Noventa Padovana, teatro di una rissa tra migranti. Non è la prima volta che l'albergo balza agli onori della cronaca, tra liti e proteste dei "clienti".

I fatti

La struttura alberghiera ospita da circa due anni e mezzo un'ottantina di profughi: tra loro anche i due ghanesi (a detta dei testimoni presentatisi a pranzo visibilmente ubriachi) che sarebbero tra i principali responsabili della zuffa, tanto che sono stati portati in caserma dai carabinieri, intervenuti sul posto con tre pattuglie. Presente all'hotel anche un'ambulanza, per medicare sul posto i feriti. All'origine della rissa ci sarebbe la difficile convivenza tra i ghanesi e i nigeriani ospiti della struttura. Lunedì i due ghanesi dovrebbero essere mandati via dall'hotel, ma ci sono altri migranti a rischio espulsione.

(Notizia in aggiornamento)