Follia in Prato per una maxi rissa tra bande di minorenni, ragazzino spara due colpi in aria

Attimi di paura nel cuore di Prato della Valle, dove la polizia è intervenuta per sedare una violenta rissa tra minorenni. Cinque i giovanissimi identificati e denunciati.

Scontro tra bande

Il litigio è scoppiato poco prima delle 21 di giovedì sera all'interno dell'Isola Memmia tra una banda di ragazzini di varie nazionalità e un gruppo di giovani albanesi. All'arrivo degli agenti tutti i partecipanti alla rissa sono scappati nelle vie limitrofe e cinque sono stati poi rintracciati in via Aosta. Si tratta dei membri di uno stesso gruppo: tre italiani di cui un paio di seconda generazione, un romeno e un moldavo. Il più grande ha 18 anni, gli altri tra i 16 e i 17 e fino alla sera della lite erano tutti incensurati.

Armi e spranghe

Sul luogo della rissa i poliziotti hanno recuperato uno zaino con dentro un coltello a serramanico e una spranga, mentre poco lontano è stata trovata a terra una pistola scacciacani priva del tappo rosso. L'arma apparteneva alla banda di giovani albanesi che sono riusciti a fuggire, ma il ragazzino moldavo l'aveva in precedenza raccolta e aveva sparato due colpi in aria. I cinque identificati sono stati portati in questura e denunciati per rissa e porto di oggetti atti a offendere. Le indagini sono ancora in corso per rintracciare gli altri partecipanti al pestaggio.