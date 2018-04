Rissa alle cucine popolari: denunciati un nigeriano e un tunisino, entrambi pregiudicati

La doccia come un ring: principio di rissa nella mattinata di venerdì tra un nigeriano e un tunisino alle cucine popolari a Padova.

La dinamica

Le volanti sono dovute intervenire in via Tommaseo perché all'interno di una doccia utilizzata per lavarsi si è verificato un piccolo litigio tra un nigeriano 28enne pluripregiudicato e un tunisino 47enne, anche lui con precedenti. Il nordafricano dopo la rissa si è dileguato ma è stato prontamente rintracciato in via Valeri. Rendendo però sin da subito complicata la vita agli agenti, tanto che alla fine è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e minacce visto che ha dato in escandescenze anche in questura. Il nigeriano è stato invece denunciato per rissa.