Mega rissa tra giovani nomadi fuori dal locale: polizia sul posto, 7 persone identificate

Notte di Natale accesa in via Vecchia Ferriera, a Vicenza, all'esterno di un noto locale. Intorno alle 3.30, è scoppiata una rissa che ha visto coinvolte una dozzina di persone tutte di origine rom. Ad allertare la polizia sarebbe stato il titolare del locale.

ANCHE PADOVANI. La lite sarebbe iniziata all'interno del locale e degenerata poi all'esterno. All'arrivo della polizia ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale, ma sette persone sarebbero state fermate e controllate dagli agenti. Si tratterebbe di giovani delle province di Verona e di Padova, tutti di origine nomade. Altri cinque o sei, sarebbero riusciti a far perdere le loro tracce. Molti erano feriti, ma nessuno di loro si è recato in ospedale per farsi medicare. Non si conoscono i motivi del litigio e al momento non sono scattate denunce.