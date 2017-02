Rissa in centro in piazza della Frutta, un ferito a terra sanguinante: tutti denunciati

Nella tarda serata di mercoledì, gli agenti della polizia locale di Padova in servizio serale di presidio e controllo delle tre piazze centrali, richiamati dalle grida di alcuni cittadini, sono intervenuti in piazza della Frutta, all'altezza di via San Clemente, dove tre persone si stavano picchiando.

LA RISSA. Gli agenti sono riusciti con la forza a dividere due uomini che si stavano prendendo a calci e pugni, uno di nazionalità tunisina di 35 anni e un venticinquenne di nazionalità afgana che sanguinava copiosamente dal viso. Quest'ultimo poco dopo si è steso a terra dolorante perdendo quasi conoscenza. Gli agenti hanno quindi chiamato un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso. Poco distante c'era individuato un altro afgano sporco di sangue che si lamentava.

TUTTI DENUNCIATI. I due stranieri sono stati condotti negli uffici del Comando per l'identificazione e deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di rissa ed il tunisino anche perché sprovvisto di titolo valido al suo permanere nel territorio italiano. Alcuni cittadini presenti al fatto hanno riferito che tra i due afgani ed il tunisino inizialmente era nato un diverbio verbale che, dopo urla ed insulti, era sfociato in una vera e propria rissa. Il ferito trasportato al pronto soccorso, dopo le prime cure del caso, è stato infine sottoposto a fotosegnalamento nell'area ospedaliera, tramite il furgone mobile in dotazione alla polizia locale e anch'egli indagato per i reati di rissa e immigrazione clandestina.