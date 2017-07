Rissa in piazzale stazione: quattro persone coinvolte, una aveva un coltello da cucina

Rissa ieri pomeriggio in Piazzale Stazione, davanti all’ex hotel Monaco, dove quattro persone si sono affrontate a colpi di calci e pugni. Sul posto una volante della polizia che ha bloccato uno di loro.

COLTELLO. Si tratta di uomo del Gambia di 20 anni che è stato trovato seduto su un gradino con in mano un coltello da cucina che gli è stato sequestrato. Il ragazzo aveva alcune escoriazioni al volto, ma non si è voluto far refertare. All’origine della rissa un diverbio per alcune biciclette. Gli altri tre coinvolti nella discussione si sono dati alla fuga.