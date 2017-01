Via Tommaseo, lite a bottigliate per la partita di calcio: due persone ferite alla testa

Alle 22 di domenica sera, una pattuglia della polizia è intervenuta in via Tommaseo a Padova per un tunisino, datosi alla fuga dopo avere ferito lievemente due nigeriani, probabilmente con una bottiglia di vetro.

LITE A BOTTIGLIATE PER LA PARTITA DI CALCIO. I due stranieri, uno ferito alla testa e l’altro alla guancia, entrambi regolari sul territorio nazionale, hanno riferito agli agenti di avere trascorso la serata all’interno di un bar in via Tommaseo per vedere la partita di calcio tra le squadre nazionali Senegal-Tunisia. Fuori dal locale i due nigeriani, secondo il loro racconto, sarebbero stati colpiti dal magrebino a seguito di un diverbio scaturito dall’esito dell’incontro calcistico. I due sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale civile per la medicazione. Al momento non è stata sporta alcuna denuncia.