Rissa in campo e sugli spalti durante il match di Seconda categoria: emessi 4 Daspo

In seguito agli episodi avvenuti lo scorso 26 febbraio Bosaro (Rovigo) dove un calciatore dell'Anguillara Veneta (Seconda categoria) è stato raggiunto al volto da un pugno dal giocatore della squadra locale che gli ha provocato la rottura del setto nasale, il questore di Rovigo ha emesso dei provvedimenti di Daspo nei confronti di quattro persone.

DASPO. L'episodio aveva scatenato prima sugli spalti e poi in campo incidenti con la sospensione dell'incontro da parte dell'arbitro e l'intervento dei carabinieri. A conclusione delle indagini i carabinieri avevano denunciato cinque persone segnalandole pure per l'emissione del Daspo. Il questore ha emesso il provvedimento nei confronti di quattro delle persone coinvolte che per un anno non potranno accedere a manifestazioni sportive.