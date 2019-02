Un pre-partita "movimentato": collutazione tra ultras padovani e foggiani fuori dall'Euganeo

Avevano scelto i mezzi pubblici per raggiungere lo stadio "Euganeo". Ma si è rivelata una pessima decisione: quattro ultras del Foggia sono stati circondati e aggrediti da alcuni tifosi del Padova.

I fatti

È successo alle ore 14 di sabato 16 febbraio in via Montà: i tifosi rossoneri erano appena scesi dal bus e in pochi attimi sono stati raggiunti da un gruppo di ultras biancoscudati. Ne è nata una collutazione, tanto che un sostenitore foggiano di 22 anni (cui e stata sottratta la sciarpa rossonera) è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove gli è stata riscontrata la lussazione della spalla. La Digos sta esaminando le immagini della videosorveglianza esterna per cercare di identificare i partecipanti.