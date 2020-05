Maxi-rissa in piena notte in piazza Duomo tra due gruppi di ragazzini: uno finisce all'ospedale

Sono passati dalle parole ai fatti. Con tanto di rinforzi al seguito: maxi-rissa tra due gruppi di ragazzi stranieri (tra cui molti minorenni) nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio in piazza Duomo a Padova.

I fatti

Tutto ha avuto inizio intorno a mezzanotte e mezza, quando tre ragazzini di origine nordafricana hanno iniziato a rivolgere degli apprezzamenti tutt'altro che eleganti a delle giovani che si trovavano in compagnia di quattro loro conterranei. Ne è nato un alterco con tanto di scambio di parole grosse, ma dopo alcuni istanti di tensione i due gruppetti si sono divisi e dispersi. Almeno momentaneamente: gli autori dei suddetti "apprezzamenti", infatti, sono tornati qualche minuto dopo in compagnia di una ventina di altri amici intenzionati, questa volta, a "muovere le mani". E così è stato: la maxi-rissa ha avuto luogo proprio in piazza Duomo, e ad avere la peggio è stato un ragazzo di origini marocchine, il quale è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere in quanto durante il pestaggio ha perso alcuni denti. Il giovane è stato denunciato dalla polizia di Padova per rissa insieme ad altri tre minorenni - tutti nordafricani e ubriachi - trovati sul posto dalle volanti.