Rissa al pronto soccorso: due pazienti in attesa vengono alle mani, sfondata una porta

Momenti di tensione al Pronto Soccorso di Abano Terme sabato sera quando un rumeno e un italiano sono venuti alle mani per futili motivi. La piccola colluttazione tra i due ha provocato la caduta di una porta scorrevole che si è distrutta.

La dinamica

Tutto è iniziato quando un paziente di 32 anni era in attesa di essere medicato per una ferita al volto provocata da alcuni lavori domestici. L’uomo si è spazientito quando l’infermiere all’accettazione ha domandato i documenti, chiedendo di essere curato in fretta perché aveva male al viso. Un altro signore in attesa, un italiano di circa 70 anni, si è intromesso nella discussione, andando su tutte le furie e riprendendo con lo smartphone quello che stava accadendo. Tra i due è nata una piccola rissa con spintoni: durante le fasi concitate una porta è stata distrutta sotto la pressione dei litiganti. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno riportato la calma. Non risultano persone denunciate.