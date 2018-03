La famiglia scopre la relazione extraconiugale: scatta la rissa, denunciati cinque cinesi

Lui, lei e... gli altri. Per una zuffa "in salsa orientale": cinque cinesi sono stati denunciati per rissa dai carabinieri di Padova.

I fatti

È successo nella mattinata di venerdì: la rissa si è consumata all'interno del "B&B Hotel" in via del Pescarotto, a Padova. Ed è scaturita per ragioni di natura sentimentale in seguito alla scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta da Y.L, 51 anni, con la 38enne X.L. da parte della moglie e dei due figli (nati in Italia) dell'uomo. Nessuno dei cinque "contendenti" ha riportato lesioni, ma è comunque scattato il deferimento in stato di libertà.