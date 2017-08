Rissa in centro tra stranieri nel cuore della notte: ferito un 35enne, tre denunciati

Ancora una rissa tra stranieri in città. Stavolta a litigare sono stati un gruppo di cinesi in via Giotto. Ad avere la peggio un giovane finito al pronto soccorso per una bottigliata.

TRE DENUNCIATI. La zuffa è scoppiata in via Giotto attorno alle 22. Almeno cinque cinesi si sono messi a discutere, presto la situazione è degenerata e sono volati calci e pugni. A un uomo di 35 anni è stata spaccata una bottiglia in testa. All’arrivo delle volanti in due si sono dati alla fuga. Il ferito è stato trasportato in pronto soccorso e insieme ad altri due compagni è stato denunciato per rissa aggravata.