Rissa in strada in pieno giorno: bottiglie e spranghe, un ferito trasportato in ospedale

Una rissa in pieno giorno ha coinvolto cinque nordafricani in via Montà. Poco dopo le 15 sono volati pugni, bottigliate ed è stata utilizzata anche una spranga. Sul posto transitavano due agenti della municipale in moto che hanno diviso i contendenti, bloccandone tre e chiamando i colleghi a rinforzo. Uno dei contendenti è rimasto ferito alla nuca ed è stato portato in ospedale, un altro straniero è riuscito a fuggire.

Gli accertamenti

La rissa è scoppiata per futili motivi nella zona della ciclopedonale. I cinque, tutti tra i 20 e i 25 anni, sono venuti alle mani dopo che si erano insultati verbalmente. Nella collutazione è spuntata anche una spranga di ferro e sono state utilizzate delle bottiglie di birra. Gli agenti della municipale sono intervenuti, bloccando tre stranieri portati in Centrale per accertamenti. Un quarto è finito in pronto soccorso per un taglio in testa. Diversi i passanti che impauriti hanno assisito alla scena. Per terra è rimasto del sangue.