Ancora una rissa tra stranieri ubriachi in pieno giorno: un arresto, agente in ospedale

Se le sono date di santa ragione senza un apparente motivo e in pieno giorno tra i passanti. Teatro dell'episodio è stato il quartiere Palestro in via Brigata Padova dove due tunisini sono venuti alle mani martedì pomeriggio verso le 14. Entrambi erano ubriachi. Uno ha aggredito un agente che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso

Arresto e poliziotto ferito

La rissa è scoppiata sul marciapiede. I due tunisini hanno iniziato a spintonarsi, prendendosi poi a schiaffi e pugni. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine che sono intervenute in breve tempo. Intanto un altro straniero nordafricano, anche lui ubriaco, si è intromesso per dividere i due contendenti. Quando gli agenti hanno cercato di sedare la rissa un 40enne tunisino ha aggredito l'operatore con un pugno. L'agente ha rimediato un piccolo trauma e per lui sono state necessarie le cure in pronto soccorso mentre lo straniero è stato arrestato per resistenza. L'altro contendente è stato denunciato per lo stesso reato mentre al terzo tunisino è stata comminata una multa per ubriachezza molesta.