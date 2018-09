Alcol a fiumi, scatta la rissa fuori dal Padova Pride Village: 29enne sfascia auto della polizia

Rissa nella notte tra sabato e domenica fuori dal Padova Pride Village.

La rissa

In seguito ad una segnalazione, la polizia è intervenuta su via Tommaseo, ravvisando una cinquantina di persone sulla carreggiata in preda ai fumi dell'alcol. All'arrivo degli agenti in due hanno continuato la scazzottata: un 29enne di origine tunisina e un 28enne del Piovese. Una volta divisi, i due hanno raccontato la versione dei fatti. L'italiano ha raccontato di essere stato colpito al volto dallo straniero che ha tentato di divincolarsi dalla polizia. Una volta dentro la volante, poi, il 29enne si è scagliato contro la portiera della vettura danneggiandola: è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.