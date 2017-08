Notte di risse in via Maroncelli: nei guai un 43enne ubriaco, ferito un 35enne

Notte di risse in via Maroncelli a Padova: nella tarda serata di giovedì, infatti, dalle 23 due episodi hanno costretto la polizia ad intervenire.



LA PRIMA RISSA. Nel primo caso un 35enne italiano con precedenti è stato rinvenuto ferito ad uno zigomo: l'uomo, a seguito di un alterco, è stato colpito al volto con un coccio di bottiglia da un nigeriano. E' stato quindi trasportato in ospedale per le cure del caso.



LA SECONDA RISSA. Poco dopo, poi, la polizia è intervenuta nella stessa strada per sedare la rissa scoppiata tra un 43enne e un 47enne rumeno: il primo è stato quindi sanzionato per ubriachezza molesta. Durante l’intervento, infine, i poliziotti hanno sequestrato grammi 7,31 di cocaina, rinvenuta abbandonata in via Grassi, dove, poco prima la volante era intervenuta per la lite tra l’italiano e lo straniero