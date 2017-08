Rugiati spara a zero contro il "Sushi Su", i gestori del locale rispondono per vie legali

Entro mercoledì l'avvocato Massimo Munari, legale di Massimiliano Liggieri e di Michela Stecca, gestori del locale "Sushi su" in via Giordano Bruno presenterà una denuncia in procura per diffamazione. Azione che fa seguito al video-sfogo dello chef Simone Rugiati pubblicato su Facebook dove raccontava al popolo social la cattiva esperienza vissuta all'interno nel noto ristorante di cucina giapponese.

IL FATTO.

"Sono leggermente intollerante al liquido di conservazione del granchio in scatola: ho preso un piatto di astice dentro un roll e ho chiesto se ci fosse del granchio in scatola all'interno, mi hanno detto che era solo astice. Ho perà sentito che qualcosa non andava e non l'ho mangiato perchè se lo mangiavo finivo dritto all'ospedale".

STATE ATTENTI.

"Se questa è ristorazione italiana mi vergogno di fare lo chef - aveva detto Rugiati - State attenti a dove andate a mangiare il pesce perchè c'è modo di capirlo ma se vi fidate di quello che vi danno c'è il rishio di andare all'ospedale. Altro che recensioni su Tripadvisor. Da oggi in poi farò così. La gente è matta".

QUERELA.

Il video ha fatto presto il giro della rete e i gestori del locale si sono subito rivolti al legale di fiducia Massimo Munari intenzionati a procedere con una querela nei confronti del noto chef, nonchè volto televisivo, per diffamazione e chiederanno il sequestro del video. “Rugiati non ha praticamente mangiato - avevano spiegato i gestori del locale - se n’è andato e ha fatto il video. Prima sostiene di essere allergico al granchio, poi parla di intolleranza al liquido, c’è qualcosa che non va. Noi il pesce lo prendiamo fresco dal Mediterraneo visto che l’Adriatico ha il fermo pesca. Non abbiamo mai avuto un caso in tanti anni"