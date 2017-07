Padova, al via un piano di interventi di ristrutturazione sugli impianti sportivi

Partiranno il più presto possibile una serie di interventi di ristrutturazione e messa a norma degli impianti sportivi comunali, con l'obiettivo di sostenere e agevolare le attività delle società sportive. L'assessore allo sport Diego Bonavina ha tenuto oggi pomeriggio una riunione con i dirigenti del settore impianti sportivi con il quale ha fatto il punto della situazione attuale e ha concordato una serie di interventi.

L'ANALISI. "Abbiamo analizzato la situazione degli impianti sportivi comunali", spiega l'assessore Diego Bonavina, "riscontrando la necessità di una serie di interventi urgenti sia per quanto riguarda la sicurezza che le attrezzature sportive vere e proprie. Ovviamente per realizzare questi interventi, servono anche delle risorse. Abbiamo reperito circa 4 milioni di euro, in parte destinando a questi interventi, certamente più utili alla comunità, i soldi che la precedente amministrazione aveva destinato alla trasformazione del Plebiscito in stadio per il calcio; ecco quindi che ho avviato i percorsi formali presso tutti gli enti preposti e con i dirigenti per ridare finalmente a tutti i padovani questo tesoretto che diversamente sarebbe stato collocato in un opera unica e notoriamente bocciata dai cittadini del quartiere interessato e non solo".

IL MODELLO. "La nostra amministrazione dà grande importanza allo sport di base e alle attività delle numerosissime società che operano in città", aggiunge l'assessore, "sport vuol dire salute, cultura dello stare insieme, integrazione. Per noi è un aspetto centrale del modello di società inclusiva e aperta che abbiamo in mente. E riteniamo che sia molto più logico spendere i soldi che abbiamo nella ristrutturazioni di molti impianti, aiutando così migliaia di sportivi praticanti che inseguire progetti privi di logica, come quello del Plebiscito. Naturalmente questo non vuol dire dimenticare i necessari interventi sulle strutture di tipo strategico come l'Euganeo e il Colbachini. Alcuni interventi sono immediatamente eseguibili, altri necessitano di una progettazione che sarà avviata immediatamente per poter aprire i cantieri entro la fine dell'anno".

IL COMMENTO. "Apprezzo l'impegno dell'assessore Bonavina che è assolutamente in linea con il mio pensiero", commenta il sindaco Sergio Giordani, "del resto lo avevamo detto in campagna elettorale, meglio un impiego più trasversale e “democratico” di queste ingenti risorse, anche perché la pratica sportiva va coltivata a partire da quella di base che è un formidabile strumento di crescita sociale. E' questo il primo segno di una ripartenza e di una attenzione vera dai quartieri e dalle persone normali".