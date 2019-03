Restyling alla stazione ferroviaria di Camposampiero, a che punto sono i lavori?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Questa mattina è stato fatto un sopralluogo in loco con la presenza del Sindaco Katia Maccarrone, dell'assessore Carlo Gonzo, dei tecnici di RFI, dell'ufficio manutenzioni del comune, di Etra. «Siamo soddisfatti di questa efficace collaborazione e ringraziamo in modo particolare RFI. Le azioni non finiscono qui. In questi giorni RFI sta sostituendo le recinzioni in calcestruzzo, ormai ammalorate e datate, che delimitano l'area ferroviaria dallo spazio verde antistante la stazione e arrivano fino al centro pensionati. Nei mesi scorsi RFI aveva abbattuto un grosso albero che creava un potenziale pericolo proprio lungo tale recinzione.

Il centro pensionati

Oggi il Centro Pensionati è attivo grazie ad un doppio accordo. Il Comune ha stipulato un comodato d'uso della struttura con RFI ed ha sottoscritto poi una convenzione con l'Associazione Pensionati che utilizza gli ambienti. Nell'ambito della convenzione l'associazione si è impegnata a tenere in ordine anche l'area esterna. Inoltre i pensionati hanno già realizzato importanti lavori di sistemazione all'interno della struttura per una maggior sicurezza dei volontari che operano al bancone e di tutti gli utenti, con la sistemazione del bagno e degli ambienti interni. In programma hanno ancora ulteriori migliorie per mantenere con regolarità un piano di manutenzione e miglioramenti.

I lavori continuano

Sono state prelevate nei giorni scorsi tutte le biciclette rotte e rimaste nelle rastrelliere, con la collaborazione dei nostri agenti di Polizia Locale della federazione che ringraziamo. Sistemata anche la delimitazione del grande parcheggio a est (oggi gestito dal Comune in Comodato d'uso con RFI, proprietaria del sedime). È stato sistemato il verde. Saranno eliminate le cancellate ormai rovinate e non utilizzate. Sarà sistemata, in accordo con Etra, anche l'area per i contenitori dei rifiuti della Stazione e del Bar. La "casetta" distributrice di bevande e biglietti gratta e vinci è in fase di eliminazione, in quanto non autorizzata nè da RFI nè dal comune. Nei prossimi giorni sarà verificata la tempistica della sistemazione dei bagni. Il programma di azioni presso la stazione sta proseguendo con ulteriori azioni concordate con RFI."

