I risultati del Campionato Metropolitano di Tango organizzato da ASD Cultura Tango

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Domenica 9 aprile si è chiusa la prima edizione del Campionato Metropolitano di Tango regione Veneto, tenutasi al circolo Il Contatto di Spinea e organizzata dalla scuola ASD Cultura Tango di Padova diretta dai maestri argentini Roberto Reis e Natalia Lavandeira. Si tratta dello storico Campionato Metropolitano Tango, organizzato dal Governo della Città di Buenos Aires, per la prima volta in Veneto con lo scopo di promuovere il tango argentino come ballo sociale e riconoscere la bravura e passione dei ballerini.

VERSO L'ARGENTINA. Si è trattato dell'ultimo di tre intensi capitoli che hanno visto l'incontro, e lo scontro, di circa una sessantina di ballerini provenienti da tutto il Veneto. Un sogno che porterà il vincitore della finale italiana, che si svolgerà a Brindisi a fine aprile, a volare a Buenos Aires per la finale mondiale nella culla del tango.

LE FASI DELLA GARA. Dopo le eliminatorie di giovedì 7 aprile al circolo Primo Piano di Saletto di Vigodarzere e di sabato 8 al Circolo Hangar383 di Bassano del Grappa, domenica le coppie rimaste si sono affrontate mettendo in campo tecnica, dolcezza e intensità di abbraccio.

LA FINALE. La giuria era composta da maestri di tango argentino di livello internazionale: Sabrina Tonelli, Pablo Linares, Antonio Napolitano, Isabella Fusi, Tobias Bert, Daniel Noccucchio, Guillermo Berzins.

CLASSIFICHE. Categoria Beginners 1. Coppia Patrizia Pedretti - Alberto Viviani 2. Coppia Elisa Bologna - Luigino Vascon 3. Coppia Alessia Franceschi - Fabio Saccon. Categoria Tango De Pista Amatori Senior 1. Coppia Lucia Santinello - Giovanni Graziuso 2. Coppia Maria Teresa Montana - Ruggero Roman 3. Coppia Antonella Verderosa - Carlo Alberto Menocin. Categoria Tango De Pista Amatori 1. Coppia Silvia Scarpa - Stefano Camatti 2. Coppia Valentina Recchia - Cristiano Contin 3. Coppia Elena Fanton - Maurizio Fasolo. Categoria Vals 1. Coppia Lucia Santinello - Giovanni Graziuso 2. Coppia Valentina Bertazzon - Marco Morari 3. Coppia Silvia Libondi - Andrea Schiavo. Categoria Milonga 1. Coppia Lucia Santinello - Giovanni Graziuso 2. Coppia Silvia Libondi - Andrea Schiavo 3. Coppia Valentina Bertazzon - Marco Morari. Categoria Tango Open 1. Coppia Valentina Bertazzon - Marco Morari 2. Coppia Silvia Libondi - Andrea Schiavo 3. Coppia Monia Niero - Daniele Negro.

Gallery