XXXII Meeting Città di Padova: tutti i riflettori puntati sugli atleti del Colbachini

Torna l'atletica che conta nella città del Santo con l'appuntamento XXXII Meeting Città di Padova. Tutto esaurito al rinnovatissimo stadio dell'atletica situato nel cuore dell'Arcella. Non si sono registrati problemi per quanto riguarda la viabilità, saggiamente molti dei presenti hanno utilizzato il tram che per accedere al Colbachini è di certo il mezzo migliore.

L'evento

Oltre alla grande partecipazione di pubblico sugli spalti, sono presenti anche le autorità militari, il sindaco Sergio Giordani, l'assessore Diego Bonavina, il presidente del consiglio comunale Giovanni Tagliavini, il presidente della provincia, Soranzo e il prefetto Franceschelli.

Ci sono anche alcuni membri della giunta comunale e anche dell'opposizione, come Ubaldo Lonardi, Vanda Pellizzari e Eleonora Mosco. Con lei anche la parlamentare Elisabetta Gardini.

Le gare

Per quanto la manifestazione sportiva, il velocista Michael Rodgers si è aggiudicato la gara dei 100 metri che ha chiuso la manifestazione. Asafa Powell non ha partecipato alla gara per un piccolo risentimento muscolare. Molto disponibile col pubblico, ha firmato un sacco di autografi.

Anche la etiope Dibaba è stata applauditissima, peccato non sia arrivato il record mondiale che andava inseguendo nella gara del miglio. Tra le più apprezzate del pubblico le saltatrici in alto Maria Lasitskene, Elena Vallortigara e Alessia Trost e il campione mondiale di Pechino 2015 Sergey Shubenkov sui 110 ostacoli.