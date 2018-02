Il freddo paralizza i treni, ritardi record a Padova: si arriva anche a 425 minuti

Il gelo siberiano che imperversa in tutta Italia ha creato una situazione senza precedenti, il caos totale. Non ci sono altre parole per descrivere quanto sta accadendo in tutta Italia a causa del "Burian": l'ondata di gelo siberiano che sta imperversando in tutta la penisola ha difatti mandato completamente in tilt la circolazione ferroviaria.

I ritardi

Nel video monitoriamo la situazione di circa mezz'ora fa alla stazione di Padova: il treno che ha accumulato meno ritardo doveva partire alle ore 17.03 in direzione Roma Termini ma al momento della realizzazione del filmato era ancora fermo al binario 1. Il record spetta però al Frecciarossa diretto a Venezia: avrebbe dovuto lasciare la stazione di Padova alle ore 13.09 e invece non è mai partito. E il ritardo è mostruoso: 425 minuti.

