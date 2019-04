Controlli serrati e patenti ritirate: un uomo pizzicato con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite

In una parola: serrati. Dalle ore 18 alle ore 24 di venerdì 5 aprile i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova, della Stazione di Selvazzano Dentro ìe della Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre hanno passato al setaccio il territorio di Selvazzano Dentro, concentrandosi in particolare su Tencarola, dove erano stati recentemente segnalati alcuni reati contro il patrimonio.

Tre patenti ritirate

Il servizio aveva anche lo scopo di contrastare la vendita di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza della circolazione stradale lungo le principali arterie di comunicazione. Nel corso delle attività, alle quali hanno partecipato 8 automezzi di servizio e 16 militari, sono state denunciate le seguenti persone per guida in stato di ebrezza: G.S., 53enne residente a Padova, alla guida di una Range Rover con un tasso alcolemico di g/l 2,04; M.M., 26enne residente a Montegaldella, alla guida di una Fiat Panda con un tasso alcolemico di g/l 1,55; R.M., 33enne residente a Pordenone, alla guida di un Fiat Punto con un tasso alcolemico di g/l 1,05. Denunciato anche O.E.S., 21enne nigeriano, irregolare in Italia e privo di documenti d’identità personale. Nel corso del servizio sono stati controllati 55 veicoli e 80 persone nonché elevate dieci contravvenzioni al codice della strada.