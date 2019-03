Da record: pizzicato al volante con un tasso alcolemico di quattro volte e mezza oltre il limite

Se non è un record, poco ci manca: i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo, trovato al volante con un tasso alcolemico di circa quattro volte e mezzo oltre il limite consentito.

I fatti

È seuccesso nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo a Sant'Angelo di Piove di Sacco: i militari dell'Arma hanno fermato l'uomo facendogli l'alcoltest. E il risultato è stato sorprendente: 2.22 g/l. Il che vuol dire denuncia e immediato ritiro della patente.