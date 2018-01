Minorenne ubriaco "pizzicato" contromano in sella al suo scooter: patentino ritirato

Manovra proibita. E fatale: patentino ritirato per guida in stato di ebbrezza ad un minorenne, fermato mentre percorreva contromano una pista ciclabile col suo motorino.

I FATTI

È accaduto a mezzanotte a Padova: una pattuglia della volante ha fermato all'altezza di via un minorenne che a bordo del suo scooter 125 sì era immesso da via Cavazzana in via Sanmicheli contromano percorrendo un tratto di pista ciclabile. Sottoposto a controlli ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1.28: i militari hanno quindi ritirato il patentino dell'adolescente, denunciato penalmente. Il ciclomotore è stato invece consegnato ai genitori in quanto di loro proprietà.