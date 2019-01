"Possibile presenza di biglie di vetro": ritirato lotto di miniburger prodotti nel Padovano

"Possibile presenza di corpi estranei". E scatta il ritiro dagli scaffali: Esselunga e Gros Cidac hanno diffuso il richiamo di un lotto di miniburger agli spinaci prodotti nel Padovano.

Il richiamo

Come riportato nella comunicazione dello Sportello dei Diritti "I miniburger coinvolti sono venduti in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto DP00139K e la data di scadenza 07/02/2019. Il lotto interessato dal richiamo è stato prodotto da Kioene Spa, nello stabilimento di via Caltana 55, a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova". Nella segnalazione di Esselunga, invece, si parla addirittura della probabile presenza di "biglie di vetro" e si invita i consumatori "a riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione".