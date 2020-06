Ritorno di fiamma con l'alcol accendendo il barbecue: ustionato al torace

Incidente domestico verso le 18.30 a Santa Giustina in Colle nella frazione Fratta dove una persona è rimasta ustionata mentre tentava di accendere il barbecue per una grigliata.

L'incidente

Stando alle prime informazioni un uomo di 63 anni stava armeggiando con una bottiglia di alcol per alimentare le braci del barbecue nella sua abitazione di via Marconi quando è stato colpito dalla fiammata che lo ha ustionato sul petto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 oltre all'elissocorso arrivato da Padova e i carabinieri per i rilievi. Le condizioni della persona non destano preoccupazione anche se è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati in prognosi riservata non in pericolo di vita.

