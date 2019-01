Un fiuto sopraffino per una scoperta eccezionale: ritrovati 12 chili di hashish

Il fiuto giusto. E la scoperta è a dir poco eccezionale: il nucleo cinofili della polizia ha rinvenuto oltre dieci chilogrammi di hashish in un casolare.

I fatti

Per la precisione 12 chili, nonché 65 grammi di hashish. Il merito? In primis dei poliziotti, che si stavano recando in zona stadio Euganeo per una serie di addestramenti quando hanno notato all'altezza di via Mincio uno straniero uscire con fare sospetto da un casolare e dileguarsi. Il resto del lavoro è stato invece compiuto da Tarol, giovane cane poliziotto, che una volta giunto sul posto ha iniziato ad agitarsi nei pressi della vicina rimessa in lamiera, chiusa con un lucchetto. E l'apertura della porta ha svelato il prezioso carico.