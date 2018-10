Sei borsoni colmi di refurtiva: maxi-ritrovamento dei carabinieri in un casolare abbandonato

Più che un casolare abbandonato era un autentico deposito: sorpresa per i carabinieri di Padova Prato della Valle, che durante l'ispezione di alcuni immobili utilizzati da stranieri irregolari e senza tetto per trovare rifugio hanno scoperto sei borsoni colmi di materiale rubato.

La scoperta

Per la precisione telefoni cellulari, carte di credito, computer portatili completi di carica batteria, hard disk esterni e schede di memoria, navigatori per auto, binocoli, articoli di pelletteria (cinture e portafogli), svariati capi di abbigliamento di varie marche, utensili da lavoro, torce elettriche e occhiali da sole oltre a bottiglie di vino e liquori. La scoperta è stata fatta in via Salboro nella serata di venerdì 12 ottobre dai militari della stazione di Padova - Prato della Valle e della compagnia di intervento operativo del IV Battaglione carabinieri di Mestre, durante il servizio esteso per il controllo del territorio organizzato dalla compagnia dei carabinieri di Padova con il coinvolgimento di tutte le stazioni dipendenti. La merce, di chiara provenienza illecita, rappresenta il bottino di più furti commessi all’interno di abitazioni ed esercizi commerciali: i militari dell'Arma hanno provveduto a sequestrare il tutto, avviando gli accertamenti per stabilire la proprietà di tutti gli articoli rinvenuti.