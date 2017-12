Sant'Angelo di Piove, ritrovata auto usata per rapina a mano armata alla Dainese

É stata ritrovata dai carabinieri di Piove di Sacco la Fiat Punto verde utilizzata mercoledì sera da tre banditi per la rapina ai danni della ditta Dainese di Sant'Angelo di Piove di Sacco, in via Chiusa. Rapina in ditta a Sant'Angelo di Piove di Sacco, in via Chiusa oggi 6 dicembre 2017

„ Travisati in volto, tre uomini hanno minacciato il titolare con una pistola e gli hanno rubato una borsa contenente 2mila euro e vari documenti.

L'AUTO.

Il veicolo con cui i malviventi avevano messo a segno il colpo

era stato rubato giovedì pomeriggio a Padova. Ora, l'auto è stata restituita al legittimo proprietario. Le indagini sulla rapina a mano armata sono ancora in pieno svolgimento.