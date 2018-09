Ritrovato a Piacenza d'Adige il 14enne sparito da Lavarone: avrebbe percorso oltre 100 km in bici

Una storia che ha davvero dell'incredibile. Conclusasi col lieto fine: nel primo pomeriggio di mercoledì 5 settembre è stato ritrovato a Piacenza d'Adige Valerio, il 14enne sparito nel nulla ieri da Lavarone.

L'incredibile fuga

Una bella notizia che giunge al termine di una storia rocambolesca: stando alle prime ricostruzioni, infatti, l'adolescente avrebbe percorso almeno 130 chilometri in sella alla sua mountain bike pedalando addirittura per un tratto in autostrada, tanto che la polizia stradale di Badia Polesine l'ha ritrovato proprio all'altezza del casello autostradale di Piacenza d'Adige, sulla A31 Valdastico. Ancora imprecisate le cause della fuga volontaria, ma dalle prime indiscrezioni sembra che il teenager - partito martedì mattina da Lavarone senza avvisare i genitori - volesse andare al mare, addirittura in Puglia. Si concludono dunque nel migliore dei modi oltre 24 ore da incubo tanto per la sua famigia quanto per gli oltri 200 uomini tra guardia di finanza, vigili del fuoco e soccorso alpino del Veneto e del Trentino che hanno effettuato ricerche a tappeto con l'ausilio di cani molecolari, elicottero e addirittura droni con telecamere termiche.