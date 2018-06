Cellulari sequestrati, rivolta in una comunità per giovani in difficoltà: sette denunciati

Una vera e propria rivolta, con tanto di sbarramenti alle porte e oggetti lanciati contro gli operatori, rei di aver sequestrato i cellulari. Tensione lunedì pomeriggio in una comunità per ragazzi in difficoltà di Camin: al gruppo di sette giovani sono stati tolti i telefonini e le sigarette.

Barricati

A quel punto i 4 nordafricani, i due albanesi e l’italiano tutti tra i 15 e 17 anni si sono chiusi dentro a una stanza, sigillando porte e le finestre e diventando sempre più aggressivi. Il gruppo ha tentato di sfondare la porta dove erano custoditi gli effetti personali per recuperare gli Smartphone, svuotando anche un estintore a terra e lanciando accendini. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: i carabinieri sono riusciti a mediare e dopo quasi un’ora la situazione è tornata alla normalità. I sette verranno denunciati per danneggiamento e spostati in altre strutture del territorio.